Coronavírus: Rio de Janeiro tem 25 mortes suspeitas em investigação

O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, disse que tem 25 casos de vítimas fatais suspeitas de coronavírus em investigação. No estado, há 41 pacientes internados pela Covid-19

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos divulgou nessa sexta-feira (26) que no Rio de Janeiro foram contabilizadas 25 mortes suspeitas de coronavírus, todas em investigação, com 9 vítimas fatais da doença já confirmadas. A informação é do jornal O Globo.

Edmar anunciou investimentos para uma linha de exames, direcionada a profissionais da saúde, e disse que há 41 pacientes internados pela Covid-19 no estado do Rio.

“Se Deus quiser, a partir do dia 17 teremos essa nova fase de testagem”, declarou o secretário estadual de Saúde.