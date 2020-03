Coronavírus: Rio deve bloquear as divisas do estado

O governo do Rio pretende bloquear as divisas para conter o novo coronavírus, assim como o decreto desta terça (17) que confirma situação de emergência no estado edit

247 - A Secretaria Estadual de Transportes do Rio anunciou restrições de mobilidade no estado, nesta quarta-feira (18). Entre as medidas analisadas, está o bloqueio das divisas com São Paulo, Espirito Santo e Minas Gerais, e circulação de ônibus intermunicipais apenas com passageiros sentados. A informação é do jornal O Globo.

O decreto assinado por Wilson Witzel, nesta terça (17), proibiu a circulação de ônibus interestaduais com linha de origem em estados com casos confirmados do novo coronavírus, destaca a reportagem.

O governo do Rio determinou que os ônibus intermunicipais só poderão circular com passageiros ocupando os assentos, fora dos corredores, com limite de 50% de lotação.