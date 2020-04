Coronavírus: Rio registra 708 casos confirmados e 24 mortes

247 - O número de mortes pelo coronavírus no estado do Rio subiu para 24, com mais de 700 casos confirmados. A informação é desta manhã de quarta-feira (1), publicada no portal G1.

Uma professora de 58 anos, que estava internada em um hospital particular de Niterói, faleceu neste sábado (28) sendo a primeira vítima fatal da Covid-19 em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A prefeitura de São Gonçalo confirmou a primeira morte, e aguarda pela resposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, que investiga ainda 49 óbitos por suspeita do novo coronavírus e outros 660 casos de contágio.

