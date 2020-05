Coronavírus: sindicatos fazem vigília em homenagem a enfermeiros mortos

Portal Forum - Representantes de diversos sindicatos participaram da vigília do Dia Internacional da Enfermagem em homenagem às vítimas da Covid-19 na área da saúde, na noite desta terça-feira, dia 12 de maio.

A atividade aconteceu no viaduto Beneficência Portuguesa, que fica próximo ao hospital de mesmo nome, do Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM, Hospital Osvaldo Cruz e do metrô Vergueiro, na capital paulista, sendo um ato silencioso.

Os participantes estavam paramentados como enfermeiros, usaram cruzes brancas e aventais usados por estes profissionais dispostos na calçada do viaduto, onde cada avental tinha a foto de uma das vítimas.

