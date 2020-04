Vice-governador de SP admite subnotificação: '5 vezes mais'

Baseado em dados de pessoas que contraem o coronavírus mas não apresentam sintomas, o vice governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), reconheceu que a subnotificação é uma realidade no estado edit

247 - Epicentro da pandemia de covid-19 no Brasil, o estado de São Paulo pode ter muito mais que os quase 16 mil casos já confirmados de contaminação. Foi o que admitiu hoje o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Baseado em dados de pessoas que contraem o coronavírus mas não apresentam sintomas, Garcia reconheceu que a subnotificação é uma realidade no estado. A informação é do portal UOL.

"Sem medo de errar, nós temos cinco vezes mais casos daqueles notificados em São Paulo, até porque ele (coronavírus) se manifesta em 20% da população", afirmou o vice-governador em entrevista à Globonews. Segundo a estimativa, o estado teria quase 80 mil infectados.

"Se temos 15 mil (casos confirmados), temos cinco vezes mais pessoas infectadas com o vírus que não apresentaram sintomas. Também temos aqueles que vão superar o vírus em casa (sem procurar a rede pública de saúde)", explicou Garcia. Até ontem, São Paulo tinha 15.914 casos confirmados e 1.134 mortes causadas pelo novo vírus.

