Coronavírus: Witzel vai decretar situação de emergência no RJ

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que vai decretar situação de emergência no estado devido ao novo coronavírus.

Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16), no Palácio Guanabara, o governador disse que deve emitir o decreto ainda hoje e sem prazo para o fim do estado de emergência.

A medida tem previsão legal e tem como fundamento a iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Witzel disse que a situação de emergência facilita contratação de hospitais, serviços e pessoas em caso de necessidade.

"É pra se adequar imediatamente. Crianças estão em casa. Trabalhadores e também empresários têm que fazer o home-office. Tem que reduzir sensivelmente a presença nas ruas", disse ele, reforçando que, após conversas com representantes de shoppings, restaurantes e cinemas vai aperfeiçoar o decreto atual consolidando as propostas para declarar situação de emergência podendo justificar as medidas que sejam tomadas.

A proposta é que shoppings reduzam seu funcionamento para um turno, só com a praça de alimentação aberta, e que restaurantes e bares recebam apenas um terço dos clientes.

"As medidas são para restringir ainda mais a mobilidade das pessoas", declarou.