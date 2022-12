Coronel aposentado da PM é morto a tiros em SP

Apoie o 247

247 - Coronel aposentado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Pontirolli, 53 anos, foi morto a tiros por volta das 10h10 desta terça-feira (20) ao reagir depois de ser abordado por dois homens armados no bairro da Saúde, na zona sul da cidade de São Paulo (SP).

De acordo com imagens de uma câmera de segurança, o coronel aposentado desceu do banco do passageiro de um Honda CR-V enquanto o motorista pegava uma mochila no banco de trás do carro. Neste momento os dois supostos assaltantes chegaram apontando as armas.

O coronel deu a volta no carro e sacou a arma, mas foi atingido por um tiro na região do tórax. Os dois criminosos fugiram. O homem que acompanhava o coronel não ficou ferido.

O último posto de comando do coronel Pontirolli foi à frente do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pela segurança de parte da zona norte da capital.

