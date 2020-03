Coronel atacado por Gabriel Monteiro diz que PM reproduz “lógica fascista”

247 - O coronel Íbis Silva Pereira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, rebateu a onda de ataques promovidos pelo policial militar youtuber Gabriel Monteiro contra ele. Pereira classificou os ataques como uma “lógica fascista” contra ele, que desprezam o diálogo. Monteiro que perdeu porte de arma em processo interno da PMERJ.

“Como esse rapaz tem muitos seguidores, o fato em si – de eu ter sido a vítima das filmagens grosseiras dele – não importa”, afirma Pereira ao colunista Leonardo Sakamoto, do Uol.

O ex-comandante da PM-RJ foi acusado de envolvimento com o tráfico por participar de um debate com moradores da favela da Maré. “A Maré tem 140 mil moradores, a imensa maioria das pessoas que moram lá são decentes, dignas, trabalhadoras. Deveria ser uma preocupação de todo mundo que quer ter uma segurança pública melhor, ir lá conversar com as pessoas”, acrescentou.

Na entrevista, Pereira disse que não deixará “de acreditar no diálogo, apesar de algumas autoridades, que juraram à Constituição, acharem que esse tipo de ataque à dignidade está certo”. Ele fez referência ao apoio dado por figuras como o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao youtuber. "Retirar seu porte é quase uma sentença de morte”, escreveu o parlamentar no Twitter.