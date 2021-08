Coronel bolsonarista que preside a Ceagesp tenta expulsar sindicato, que fala em retaliação

247 - Ex-comandante da Rota e atual diretor-presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), o bolsonarista Ricardo Nascimento de Mello Araújo enviou carta solicitando que o sindicato dos trabalhadores de centrais de alimentos de São Paulo deixem a sua sede em 15 dias. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O coronel da reserva nomeado por Bolsonaro tem convocado militares “veteranos” para os protestos do dia 7 de setembro na Av. Paulista em apoio ao presidente.

A sede do Sindbast (Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo) aluga o espaço de 250 metros quadrados na Ceagesp desde 1986.

PUBLICIDADE

A direção do sindicato diz que a expulsão é uma retaliação por ter denunciado Mello aos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho por práticas antissindicais e de perseguição aos trabalhadores.

A reportagem ainda aponta que as denúncias do Sindbast afirmam que os trabalhadores da Ceagesp têm sido coagidos por policiais da ativa e da reserva que foram nomeados para trabalhar na companhia por Mello ou que são amigos dele. As representações enviadas aos ministérios públicos listam episódios do tipo.

PUBLICIDADE