Coronel diretor da Ceagesp convoca PMs a apoiar ato bolsonarista do dia 7 de Setembro

247 - O diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, convocou os policiais que integram a corporação a participarem do ato bolsonarista e de caráter antidemocrático do dia Sete de Setembro na capital paulista.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Mello fez a convocação vestido com a camisa preta das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), unidade de elite da PM que já esteve sob o seu comando. No vídeo, divulgado nas redes sociais durante o final de semana, ele chamou os "veteranos" da corporação para “ajudar” Jair Bolsonaro e sugeriu que a concentração fosse realizada em frente ao Batalhão de Choque. A PM informou que o conteúdo do material divulgado no vídeo pelo coronel será analisado pela corregedoria.

A politização das polícias estaduais têm causado temor entre oficiais das Forças Armadas, especialistas e governadores. Nesta segunda-feira (23), o governador de São Paulo, João Doria, afastou o comandante do Policiamento do Interior-7, coronel Aleksander Lacerda.Mello Araújo, por indisciplina. Assim como Mello Araújo, ele também vinha fazendo uso das redes sociais para convocar “amigos” a participarem do ato, contra ministros do Supremo Tribunal Federal e em defesa de um golpe, marcado para o dia Sete de Setembro.

