Coronel reformado da PM paulista vê “baixaria política” na exploração do caso de Salvador

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - “Essa exploração é uma baixaria política. Não se pode classificar esse policial perturbado como herói de coisa nenhuma, mas sempre tem os insensatos”. A afirmação é de José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, e refere-se às manifestações da deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Os parlamentares de extrema direita buscam, mediante postagens em redes sociais, tornar mártir o PM Wesley Soares Góes, morto por colegas em Salvador no domingo (28), numa nítida tentativa de deflagrar um motim policial contra as medidas de distanciamento social determinadas pelos governadores, necessárias face ao recrudescimento da pandemia de Covid-19.

Silva Filho foi secretário nacional de Segurança Pública (governo Fernando Henrique Cardoso) e costuma reconhecer, com a mesma veemência, erros e acertos da polícia. Graduado em Psicologia e mestre em Psicologia Social pela USP, já prestou consultoria em segurança para o Banco Mundial, a Febraban, a Fiesp e os governos de Pernambuco, Bahia, Amazonas e Acre. Tem mais de 200 artigos publicados em veículos especializados e na imprensa em geral.

Para o coronel reformado da PM paulista, o tipo de caso ocorrido em Salvador denomina-se, no jargão corporativo, “suicídio por policial”, ou, como nos Estados Unidos, “suicide by cop”. “Trata-se de uma das mais graves situações que a polícia pode encontrar. Há 100 casos como esse por ano nos Estados Unidos”, observa.

Segundo Silva Filho, são situações “dramáticas” acarretadas “por pessoas que não têm nada a perder”. Wesley Góes, avalia o coronel, mostrou-se “como uma pessoa fortemente perturbada, com um fuzil da mão, e que poderia atingir cidadãos”.

Na análise de Silva Filho, os integrantes do batalhão especial da PM baiana agiram corretamente ao disparar contra Wesley e, depois, ao impedir a aproximação de jornalistas. “Ninguém pode chegar perto da área da operação”, assinala. Tal conduta, explica, segue um protocolo, hoje cumprido nacionalmente, desenvolvido pelo Gate (Grupo de Operações Táticas Especiais) da Polícia Militar de São Paulo.

Silva Filho não enxerga a possibilidade de que, motivado pelo acontecimento em Salvador, algo como um motim nacional de PMs seja deflagrado. “Cada Estado tem sua história, sua realidade, seus comandantes”, diz. Ele reconhece, de outra parte, “um mal-estar entre o governador Rui Costa e a PM baiana”.

“De todo modo, não acredito em uma paralisação ou alguma ação dramática, muito menos na contaminação de outros Estados”, aposta.

Nesta segunda (29), a Feneme (Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais), entidade bastante respeitada no meio, enviou o seguinte comunicado às suas afiliadas, em que descarta qualquer relação entre o ocorrido e as medidas de combate à pandemia:

Prezados Dirigentes de Entidades filiadas e demais Oficiais da FENEME

Referente ao episódio ocorrido ontem (28/03) em Salvador na Bahia, onde um Militar da Polícia Militar acabou baleado, tenho a informar inicialmente, após contato com o Presidente da Associação de Oficiais da Bahia Força Invicta, Major PM Copérnico, o seguinte:

1- O PM em questão estava servindo no interior do Estado da Bahia em Itacaré, Município localizado a cerca de 300 quilômetros da Capital, onde no dia de ontem acautelou armamento e deslocou-se em seu veículo particular até a Capital do Estado;

2- Já na Capital, nas imediações do Farol da Barra, ocasionou o episódio amplamente divulgado pela mídia e redes sociais, onde dentro da técnica dominante se iniciou as negociações no sentido de cessar tal ação do referido PM sem sucesso;

3- Necessário informar, inclusive, que uma aeronave da PM (helicóptero) seguiu a Itacaré e encontrava-se em retorno já próximo a Salvador com membros da família para auxiliar na negociação, não chegando em tempo face a disparos realizados pelo mesmo contra outros PPMM que encontrava-se isolando o perímetro ne na referida negociação;

4- Os PPMM, após algumas horas de negociações, passaram a ser alvo de disparos quando revidaram atingindo o PM o ferindo gravemente, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital para atendimento por ambulância e equipe de socorro que se encontrava postada no local;

5- Alguns PPMM seguiram ao Hospital realizando uma vigília com orações quando foi anunciado a morte do PM ferido durante cirurgia de emergência;

6- O referido núncio da morte gerou comoção aqueles que se encontravam no local seguindo de palavras de ordem levados pela emoção do momento, sendo também anunciado por alguns que na data de hoje (29/03) haveria ato referente ao ocorrido no local dos fatos - “Farol da Barra” em Salvador;

7- Ainda deverá ser apurado, porém não parece haver evidência ou ligação do ocorrido com as ações policiais e governamentais por ocasião da pandemia que assola todo o País como alguns tentaram relacionar, contudo, como dito a apuração é quem trará a tona toda a verdade;

8- Tudo já está sendo apurado pelo Comando da Polícia Militar a quem compete apurar legalmente todos os fatos e ao final concluir o que de real ocorreu, e que qualquer nova informação repassarão à todos.

Pelos esclarecimentos acima fica evidente que há muita exploração do fato, com muitas conclusões precipitadas o que está gerando muita confusão e de divulgação de informações falsas.

Por tudo, peço a todos Oficiais ligados à FENEME para tomarem cuidado com a divulgação de notícias/fatos não confirmados e de fontes duvidosas evitando divulgação precipitada, aguardando pronunciamento Oficial do Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Qualquer nova informação fidedigna sobre o episósdio será imediatamente repassada.

Grato pela atenção e compreensão de todos.

Boa semana.

Coronel Marlon

Presidente da FENEME

