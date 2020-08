Corpo de Bombeiros retoma buscas por 11 vítimas ainda não localizadas em Brumadinho

247 - O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por 11 pessoas desaparecidas após o rompimento das barragens da Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os trabalhos da corporação ficaram cinco meses suspensos por causa da pandemia do coronavírus. A maior tragédia ambiental do País deixou pelo menos 270 pessoas mortas. Até o momento foram removidos 1,7 milhão de metros cúbicos de rejeitos. A Vale estima que nove milhões de metros cúbicos tenham vazado no rompimento.

Patrícia Borelli, 38, espera pelo corpo da mãe, Maria de Lurdes, que estava na cidade para visitar o Instituto Inhotim, com o marido Adriano, os filhos dele, Camila e Luiz, e a noiva de Luiz, Fernanda, grávida de cinco meses de Lorenzo. Todos morreram. “É incrivelmente importante que encontrem todas as vítimas, porque é muito difícil para nós, familiares, saber que eles ainda estão lá na lama”, diz ela. O relato foi publicado no jornal Folha de S. Paulo.

O planejamento da nova fase leva em conta o período de estiagem na região, que deve durar três meses. Também contou com obras de infraestrutura para drenar o terreno, cortado por cursos d’água.

“Esse período que ficou paralisado, todo o terreno foi trabalhado para que as buscas fossem mais eficazes. Nunca tivemos um terreno tão propício a buscas como agora”, avalia o coronel Alexandre Gomes Rodrigues, comandante da Operação Brumadinho.

