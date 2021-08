Corpo encontrado é de mulher que desapareceu em Angra (RJ), diz polícia

Corpo foi achado em Barra de Guaratiba, no domingo. Cristiane Nogueira e Leonardo Machado não são vistos desde que saíram para passeio de barco na Ilha Grande, há uma semana edit

247 - O corpo encontrado na Restinga da Marambaia neste domingo (29) é de Cristiane Nogueira, que havia desaparecido há pouco mais de uma semana em Angra dos Reis ao lado do marido, Leonardo Machado. A TV Globo apurou que a família de Cristiane reconheceu o corpo pelas tatuagens na perna. As informações são do portal G1.

"Os familiares reconheceram por foto", disse o delegado Vilson Almeida, titular da 166ª DP (Angra). As buscas por Leonardo continuam.

Segundo o delegado, a polícia vai aguardar a confirmação da identidade do corpo pelo médico legista para definir os rumos da investigação.

O cadáver foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Barra de Guaratiba e retirado somente nesta segunda, porque o mar estava agitado no fim de semana.

Ainda de acordo com a reportagem, no domingo, o filho de Cristiane, Guilherme Brito, esteve na Restinga da Marambaia para fazer buscas. Ele chegou a pegar uma embarcação e navegar pela restinga, porém, devido ao mau tempo, teve que retornar. Segundo os bombeiros, buscas pelo entorno da Ilha Grande, em Angra dos Reis, onde o casal foi visto pela última vez, também foram retomadas nesta segunda.

