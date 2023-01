Corregedor do CNJ, Luis Felipe Salomão afasta juiz que autorizou empresário a reaver acampamento golpista em BH

Salomão destacou “graves infrações disciplinares" por parte de Wauner Machado, "com a utilização do cargo para a prática de atos que favorecem os ataques ao Estado” edit

247 - O corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luis Felipe Salomão afastou do cargo nesta segunda-feira (10) o juiz Wauner Batista Machado.

No sábado (7), após a Guarda Municipal de Belo Horizonte desmontar o acampamento golpista em frente ao quartel do Exército na cidade, o magistrado autorizou o empresário Esdras Jonatas dos Santos a remontar estrutura. Horas depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cassou a decisão de Wauner Machado, decretando o fim do acampamento na capital mineira.

Na decisão em que afasta o juiz, Salomão destaca a “possível prática de graves infrações disciplinares por parte do magistrado, com a utilização do cargo para a prática de atos que favorecem os ataques ao Estado”.

"O ambiente conflagrado dos dias atuais, culminando com os atos terroristas ocorridos na data de ontem (08/01/2023), não pode ser retroalimentado por decisões judiciais ilegítimas que, ao fim e ao cabo, atentam contra o próprio Estado Democrático de Direito”, escreveu Salomão.

