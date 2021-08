Corregedoria da Polícia Civil vai apurar conduta de delegado que liberou motorista suspeito de matar adolescente

A corregedoria da Polícia Civil vai apurar a conduta do delegado de plantão que não deu voz de prisão em flagrante ao motorista suspeito de matar um adolescente em Novo Horizonte (SP) edit

247 - A corregedoria da Polícia Civil vai apurar a conduta do delegado de plantão que não deu voz de prisão em flagrante ao motorista suspeito de matar o adolescente Matheus Soares Abreu, de 17 anos, e ferir outras duas pessoas em um atropelamento, na madrugada do último domingo (1º), no município de Novo Horizonte (SP).

Segundo o portal G1, o delegado afirmou que o motorista foi apresentado seis horas depois do atropelamento e, por motivos legais, não poderia fazer a prisão em flagrante.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, o motorista do carro atingiu as vítimas pelas costas e fugiu sem prestar socorro.

O motorista foi liberado depois de prestar depoimento, mesmo estando com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada por excesso de multas. Ele também confessou o uso de medidas alcoólicas.

