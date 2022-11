Corregedoria investiga PMs após agentes baterem continência para bolsonaristas que bloqueavam rodovia em São Paulo

Apoie o 247

247 - A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo vai apurar uma imagem que circula nas redes sociais em que policiais rodoviários estaduais aparecem batendo continência a manifestantes bolsonaristas durante um bloqueio ilegal da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na noite de terça-feira (1º), em Franca (SP), informa o G1.

O vídeo que circula em grupos do Whatsapp mostra quatro policiais do batalhão de Polícia Militar Rodoviária de São Paulo prestando continência. Os apoiadores, que se reuniam no local contra o resultado das eleições do último domingo (30), gritam em apoio aos PMs.

Quatro policiais militares rodoviários prestaram continência para manifestantes golpistas que bloqueavam a rodovia Cândido Portinari, na noite desta terça-feira (1º). ➡️Leia em https://t.co/ptK4N6korU pic.twitter.com/cg5NPpNRpZ November 2, 2022

Logo depois, um deles parece comemorar com os manifestantes, que cumprimentam os policiais.

Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP), a PM confirmou que vai apurar o caso. "A Polícia Militar esclarece que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, acionou a Corregedoria da instituição para apuração e providências referentes ao caso", comunicou.

A ação gerou revolta nas redes. Nesta quarta-feira (2) o assunto #exoneração era o assunto mais citado no Twitter. Internautas exigem a expulsão dos agentes que inflam o caos no Brasil ao invés de garantir o estado democrático.

