Correia cobra a prisão de Bolsonaro e aliados após denúncias de espionagem ilegal

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) cobrou nesta quinta-feira (25) a prisão de Jair Bolsonaro (PL), do ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem, do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno. O parlamentar repercutiu as apurações da PF sobre a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que, segundo investigadores, fez espionagem ilegal contra opositores do governo bolsonarista.

"Esta turma eu conheço da #CPMI do golpe. Foram escolhidos a dedo. Precisam ser presos. Espionaram, incitaram, planejaram, conspiraram, formaram quadrilhas, financiaram e comandaram os executores. Dissemos e provamos nas audiências que eram golpistas. 39 anos para Bolsonaro!", escreveu o parlamentar na rede social X.

De acordo com as investigações, Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

