Correia faz convite a Dallagnol para assinar o pedido de CPI das Joias

247 - O deputado estadual Rogério Correia (PT-MG) convidou o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) para assinar a proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com o objetivo de investigar pessoas envolvidas no transporte de joias milionárias dado pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil em 2021.

"Convido o excelentíssimo deputado @deltanmd, bastião da moral e do combate à corrupção no Brasil, para assinar o nosso pedido da CPI das Joias Ilegais", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama. No segundo pacote tinha joias estimadas em cerca de R$ 400 mil.

Em 2021, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que joias estimadas em R$ 16,5 milhões iriam para Michelle Bolsonaro.

