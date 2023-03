Correia: 'o caso das joais levará Michelle e Jair Bolsonaro para a cadeia'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta terça-feira (7) que Michelle e Jair Bolsonaro (PL) serão presos por causa das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil. Os produtos deveriam ficar em solo brasileiro como itens pertencentes ao governo federal, mas a Polícia Federal (PF) descobriu que o presente está em um galpão onde ficam objetos pessoais do ex-ocupante do Planalto, o que também foi confirmado pelo coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político do PL.

"Bolsonaro recebeu a propina em forma de joias no valor de 400 mil reais, conferiu e levou para casa! CPI na Câmara vai levar o ex e a primeira dama para cadeia", disse Correia no Twitter. "Merece uma CPI na câmara para ver se foi propina: Bolsonaro e Michele receberam joias do governo árabe após venda de refinaria por metade do preço. Foram mais de 20 milhões de reais como 'presente' ao casal. Acredite se quiser, eu prefiro apostar na CPI da Propina e das Joias!".

>>> Bolsonaro ordenou braço direito a liberar joias sauditas retidas pela Receita

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões.

A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou nesta terça-feira (7) que também investigará as joias apreendidas pela Receita Federal.

Além da CGU e da PF, o Ministério Público Federal e a Receita Federal apuram o caso.

