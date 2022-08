Correia: 'Romeu Zema envergonha ao correr de debate. Lembra o genocida'

"Esperou até o sorteio do debate e, quando viu que seria perguntado por Kalil, correu de medo...", afirmou o deputado do PT-MG edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT) criticou nesse domingo (7) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que não foi ao primeiro debate entre os candidatos ao governo mineiro.

"Que vergonha esse Romeu Zema. Esperou até o sorteio do debate e, quando viu que seria perguntado por Kalil, correu de medo... Lembra quem? Ele mesmo, aquele de quem o Zema puxou o saco durante todo o governo, aquele que ameaça multar quem chamá-lo de 'genocida' ou 'miliciano'...", escreveu o parlamentar no Twitter.

Ao citar Bolsonaro, o deputado fez referência à iniciativa do candidato do PL, que apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusou o petista de fazer "discurso de ódio". Internautas fizeram críticas e ironias ao ocupante do Planalto.

Que vergonha esse Romeu Zema. Esperou até o sorteio do debate e, quando viu que seria perguntado por Kalil, correu de medo... Lembra quem? Ele mesmo, aquele de quem o Zema puxou o saco durante todo o governo, aquele que ameaça multar quem chama-lo de "genocida" ou "miliciano"... https://t.co/yObJe4XcsQ — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 8, 2022

