Correia: 'Bolsonaro corre o risco de não participar do ato golpista marcado para o dia 25 de março' (vídeo)

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta quarta-feira (21) que Jair Bolsonaro (PL) corre o risco de não participar do ato marcado para o dia 25 de março na cidade de São Paulo (SP). O ex-mandatário vai depor à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22).

"Bolsonaro vai ter que depor na PF e não quer falar porque, se falar, mentir ou cair em contradição, vai preso! Não sei se os bolsonaristas tem noção da gravidade, afinal eles são um pouco vagarosos no entendimento, mas tá complicado pro mito", escreveu o parlamentar. >>> Exército prepara celas para a possível prisão de Bolsonaro e militares investigados no inquérito da trama golpista

De acordo com a PF, a tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa. >>> 'Moro emparedava Teori Zavascki na Lava Jato', diz Gilmar Mendes

Amanhã Bolsonaro vai ter que depor na PF e não quer falar porque, se falar, mentir ou cair em contradição, vai PRESO! 👀🤩



Não sei se os bolsonaristas tem noção da gravidade, afinal eles são um pouco vagarosos no entendimento, mas tá complicado pro mito... Te explico: pic.twitter.com/i6ooiHlg4B — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 21, 2024

