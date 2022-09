Corretor oferece R$100 a apoiadores de Bolsonaro para comparecerem ao 7 de setembro

Apoie o 247

247 - Uma oferta do corretor de imóveis Hércules Emmerich, do Espírito Santo, viralizou na internet. Em um grupo de WhatsApp o bolsonarista oferece transporte gratuito e ajuda de custo de R$100 para quem quiser ir ao ato de 7 de setembro convocado por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.De acordo com reportagem do UOL, na mensagem enviada ao grupo “Corretores Unidos ES”, no último sábado (3), o corretor faz apenas uma exigência: “tem que ser Bolsonaro. Se não for Bolsonaro, não adianta. Nós fazemos um checklist na hora lá, já passamos um medidor, e a gente já sabe quem é petista e quem é Bolsonaro". Quem concorda tem direito a "ônibus confortável 0800 + ajuda de custo R$ 100", escreveu o homem.

Ainda de acordo com a reportagem, o homem ainda teria enviado um áudio explicando o itinerário e convocando os apoiadores para o que ele chamou de "cidadania pura”.

“O ônibus sai daqui dia 6 à noite, amanhece no Rio, a galera fica liberada, tem uma ajuda de custo de R$ 100, patrocinada por um empresário. Participa das comemorações do dia 7 de Setembro, aí o nosso presidente [Jair Bolsonaro] vai fazer uma motociata e dar um pronunciamento. Depois do pronunciamento o ônibus vai embora”

