Corrida da vacina: Rio vacinará todos adultos com 1ª dose contra Covid até 31 de agosto, diz Paes

Reuters - A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (18) a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19 e promete vacinar toda a população maior de 18 anos da cidade com a primeira dose de um imunizante até o dia 31 de agosto.

O anúncio foi feito pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A população fluminense maior de idade corresponde a cerca de 5,2 milhões de pessoas e a nova previsão de vacinar este grupo com ao menos uma dose implica em uma antecipação em quase dois meses do prazo estimado inicialmente.

A cidade já vacinou com a primeira dose metade da população adulta, quase 2,7 milhões de pessoas.

"Com certeza vamos ter sim carnaval em 2022", disse Paes. "A guerra da vacina é boa, é rixa boa. Que essa disputa continue", acrescentou.

Paes também anunciou que, concluída a vacinação dos adultos, o Rio iniciará a vacinação dos adolescentes em setembro.

