Covas definirá em setembro se escolas retomarão as aulas em 2020 ou 2021

"A partir do momento que a área da saúde decidir, vale para a rede municipal, privada e estadual. A rede municipal está preparada para qualquer que seja a decisão, seja para retomar neste ano, seja retomar no ano que vem", disse o prefeito de São Paulo, Bruno Covas edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta quinta-feira (27), que irá definir em setembro a data de retorno das aulas na capital. Segundo ele, a retomada poderá acontecer somente no ano que vem, dependendo da definição das autoridades de saúde em função do avanço da pandemia do novo coronavírus.

"A decisão de retorno ou não é da área da saúde. A partir do momento que a área da saúde decidir, vale para a rede municipal, privada e estadual. A rede municipal está preparada para qualquer que seja a decisão, seja para retomar neste ano, seja retomar no ano que vem”, afirmou Covas de acordo com reportagem do jornal Folha de s. Paulo.

De acordo com o inquérito sorológico, 18,3% dos alunos da rede municipal apresentam anticorpos contra a Covid-19. O índice corresponde a cerca de 123 mil estudantes. A fase anterior do inquérito sorológico apontou que este índice era de 16,1% (108 mil alunos)..

"Esse aumento de 16,1% para 18,3% pode ser uma tendência de aumento ou que estamos operando na mesma faixa. Por isso, só o terceiro inquérito vai confirmar se se trata de um aumento ou se é o mesmo número", destacou Covas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.