Covas diz que não vai relaxar quarentena a partir de 10 de maio em SP

247 - O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou nesta quinta-feira (30) que já há uma decisão tomada para não haver relaxamento da quarentena em São Paulo a partir de 10 de maio,. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O governo estadual havia anunciado que haveria reabertura a partir desta data, último dia de quarentena, de acordo com índices de cada região. No entanto, os sinais do governo paulistano é que pode acontecer um maior endurecimento.

"A curva de óbitos e confirmação é crescente. Ela vinha acontecendo numa velocidade menor, mas na última semana sobretudo a gente vê claramente que a velocidade aumentou muito. Esses números nos fazem acreditar que as medidas de isolamento não têm que ser arrefecidas, nós temos que permanecer com essas medidas", afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, em live com vereadores paulistanos na manhã desta quinta.

