Covas e Russomano lideram em São Paulo - e Boulos se mostra competitivo

247 - Líder do MTST e presidenciável pelo PSOL em 2018, Guilherme Boulos aponta como um nome competitivo da esquerda na pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Ideia Big Data para a Prefeitura de São Paulo.

No levantamento publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo na última sexta-feira (19), Boulos aparece em quarto lugar na simulação de dois cenários, nas duas vezes atrás e muito próximo de Marta Suplicy (PMDB).

Na primeira hipótese, o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), venceria a disputa com 23% dos votos, à frente de Márcio França (PSB, 13%) e Marta (11%). Neste quadro, Boulos registra 8% das intenções de voto.

No segundo cenário estimulado, Celso Russomano (PRB) lidera com 19%, dois pontos à frente de Covas (17%) e um pouco mais distante de Marta (13%). Boulos tem um resultado melhor neste caso, com 10%.

O candidato do PT, Jilmar Tatto, aparece com 3% e 2% no primeiro e no segundo cenário, respectivamente.

O levantamento mostrou ainda que 29% dos eleitores querem um nome “com experiência na política”, se contraponto a 14% que buscam “alguém novo e fora da política”. Ou seja, boa parte não deseja um “outsider”.

A pesquisa ouviu mil pessoas na primeira quinzena do mês de junho.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.