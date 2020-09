Covas já sinaliza fase verde de reabertura total das atividades em SP

247- O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), já sinaliza a transição para a fase verde de reabertura dos serviços em São Paulo. Ele disse que a Prefeitura já negocia como serão os protocolos de reabertura para setores.

Segundo reportagem do portal UOL, A previsão de Covas é que a cidade avance de fase na próxima avaliação do plano estadual de flexibilização das medidas restritivas implementadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Nossa expectativa é que na próxima avaliação que o estado fizer, em 9 de outubro, o município possa ser avaliado já na fase verde. Temos feito um acompanhamento, praticamente todos os índices já estão na fase verde, só um ou dois dias que sai", disse Covas.