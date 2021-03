Covas nomeia ex-comandante da PM para comandar subprefeitura da Sé

O ex-PM Marcelo Vieira Salles, que foi candidato a vereador pelo PSD, vai comandar a principal subprefeitura do município, onde também fica localizada a chamada cracolândia edit

Metrópoles – O prefeito Bruno Covas (PSDB) promoveu uma reforma no comando das subprefeituras da cidade de São Paulo. Entre mudanças e novos nomes, se destaca a nomeação do ex-comandante da Polícia Militar Marcelo Vieira Salles, conhecido como coronel Salles, para ser subprefeito da Sé.

Agora, o ex-PM vai levar sua experiência em segurança pública para administrar a subprefeitura da Sé, onde fica a cracolândia.

Nas redes sociais, o coronel da reserva disse estar “lisonjeado com a distinção do convite do nosso prefeito”.

Salles foi comandante-geral da Policia Militar de São Paulo entre abril de 2018 e março de 2020.

Ele colocou o cargo à disposição em 2 março de 2020, alegando motivação pessoal. Mais tarde, coronel Salles se candidatou a vereador pelo PSD, mas não se elegeu.

