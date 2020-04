Covas recomenda que toda população de SP use máscaras

247 - A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 16, um decreto que recomenda o uso de máscaras de proteção facial por toda a população da cidade durante a pandemia do novo coronavírus. A medida segue orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde ao indicar o uso preferencial dos itens caseiros, feitos com tecidos, para não desabastecer o sistema de saúde. A informação é do portal Terra.

Segundo o decreto, o uso da máscara é visto como um "meio complementar de prevenção" e deve ser adotado "sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social". "Fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde."

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.