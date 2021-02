Covid-19: Araraquara decreta ‘lockdown total’, sem carros e até supermercados (vídeo)

Cidade do interior de São Paulo, em grave crise com o recrudescimento da pandemia, que deixou as UTIs lotadas, terá 60 horas de lockdown, entre o meio-dia deste domingo e a meia-noite de terça-feira edit

247 - Um decreto do prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), decreta lockdown total de 60 horas na cidade do interior paulista após o recrudescimento da pandemia, que deixou a cidade com as UTIs lotadas. Nesta sexta-feira (19), cinco pessoas morreram de Covid-19.

A partir de meio-dia deste domingo (21) até a meia-noite de terça-feira (23), bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo comércio, além dos serviços públicos não essenciais, terão de estar fechados. Até carros e ônibus não poderão circular. Só podem abrir farmácias e estabelecimentos de saúde.

Quem for flagrado fora de casa terá de comprovar com documentos a situação de emergência. Quem não apresentar provas da necessidade será multado em até R$ 6 mil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.