Covid-19: Rio vacina hoje profissionais da educação básica

Agência Brasil - O Rio de Janeiro vacina hoje (9) os profissionais da educação básica contra a covid-19. A primeira dose será aplicada em todos os trabalhadores da rede pública de ensino e também da rede privada, incluindo professoras, merendeiras, porteiros, pessoal administrativo e todos os demais trabalhadores da comunidade escolar.

Esta etapa inclui as pessoas entre 18 e 42 anos que trabalham em unidades de ensino desde a creche até o ensino médio. A estimativa da Secretaria Municipal de Educação é que sejam atendidos cerca de 18 mil profissionais com a primeira dose da imunização. É necessário apresentar o contracheque ou declaração da instituição de ensino responsável, identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Na próxima quarta-feira (16), será a vez dos profissionais do ensino superior e da educação profissionalizante, também entre 18 e 42 anos. A repescagem para todos os profissionais da educação será no dia 23 de junho.

Até o momento, já foram vacinados com a primeira dose 27,6 mil profissionais da educação, segundo a prefeitura.

Já tomaram as duas doses contra a pandemia 2,1 mil pessoas dessa categoria. Na cidade do Rio, foram cobertos 44,1% da população com 18 anos ou mais com a primeira dose, num total de 2,3 milhões de pessoas. A segunda dose atingiu 18,4% da população adulta, com 969,6 mil pessoas atendidas com o esquema vacinal completo.

