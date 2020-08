Covid-19: São Paulo registra 420 mortes, segundo maior número diário desde o início da pandemia

247 - O estado de São Paulo registrou 420 novas mortes por coronavírus em 24 horas nesta terça-feira, 11, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde divulgados pelo G1. Trata-se segundo maior valor de mortes já registrado em um dia no estado, que no total contabiliza 25.571 óbitos em decorrência da Covid-19. O recorde registrado foi em 23 de junho, com 434.

Além das mortes, foram registrados novos 11.147 casos no estado que, desde o início da pandemia, já registrou 639.562 pessoas infectadas.

A pandemia de coronavírus no Brasil começou em São Paulo, que registrou cerca de ¼ do total de mortes no País, que já ultrapassou os 101 mil óbitos. A subida das mortes diárias no estado ocorre após duas semanas seguidas de leves quedas.

