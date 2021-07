Covid-19: SP vacinará maiores de 23 anos até 30 de julho, diz Band; veja o calendário

A emissora obteve o novo calendário de vacinação do governo, que deve er divulgado oficialmente no domingo (11) edit

247 - A Rede Bandeirantes obteve nesta sexta-feira (9) o novo calendário de vacinação do estado de São Paulo. De acordo com o cronograma apresentado pela emissora, até 30 de julho serão vacinadas todas as pessoas com 23 anos ou mais.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na quarta-feira (7), anunciou que o calendário de imunização contra a Covid-19 seria antecipado em razão da compra de mais quatro milhões de doses da CoronaVac para uso exclusivo em território paulista.

O anúncio oficial do novo calendário, no entanto, está marcado para domingo (11).

