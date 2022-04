Cozinheira negra é agredida em prédio de luxo nos Jardins em SP

Apoie o 247

Fórum- Uma mulher negra, que trabalha como cozinheira, foi agredida covardemente por uma mulher branca, que aparenta ser mais jovem, em um prédio de luxo localizado na Rua Oscar Freire, uma das regiões mais ricas de São Paulo. A polícia investigação o caso como racismo.

Em entrevista à Band, a cozinheira Eliane Aparecida de Paula disse que as agressões começaram após a mulher insultá-la por estar sentada no hall de entrada.

“Ela me aborda com uma frase muito difícil: ‘Que mulher esquisita, que negra estranha. O que essa negra está fazendo aqui?’ Eu tento dialogar com ela, em um primeiro momento, e ela continua com as ofensas. Ela fala esse monte de coisas e sai”, disse a cozinheira, que foi atrás da mulher para pedir explicações.

Em seguida, a agressora - identificada como Patrícia Brito Debatin - tenta entrar no prédio. Impedida pela cozinheira, ela começa a puxar o cabelo e a desferir joelhadas na mulher.

Leia a íntegra da matéria no poral Fórum

