CPI da Covid pede que Carlos Bolsonaro seja indiciado por crimes cometidos durante a pandemia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os senadores da CPI da Covid solicitaram ao Ministério Público do Rio de Janeiro o indiciamento do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) por incitação ao crime e disseminação de fake news durante a pandemia, conforme o artigo 286 do Código Penal. O relatório da comissão que pede o indiciamento de 80 pessoas foi entregue ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, nesta quinta-feira (11).

De acordo com o Metrópoles, os senadores destacaram que o relatório final da CPI responsabilizou Carlos Bolsonaro por incitar a morte de brasileiros ao divulgar fake news sobre as vacinas contra o coronavírus e ao estimular as pessoas a irem para ruas durante a crise sanitária.

“O problema é que ele fez isso sabendo que não deveria fazer mesmo se não fosse um vereador. Na verdade, é a falta de educação dele, a falta daquilo que ele nunca teve em casa”, afirmou o senador Omar Aziz.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE