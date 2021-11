CPI da Prevent Senior pode ser instalada na Assembleia Legislativa de SP na terça-feira

Apoie o 247

247 - A tentativa de instalar uma CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa de São Paulo tem na terça-feira (9) o seu dia decisivo.

O presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), comprometeu-se a pautá-la pela quarta vez.

A instalação da CPI, proposta pelo deputado petista Paulo Fiorilo, conseguiu no início grande adesão, com a assinatura de 40 deputados, mas está ameaçada diante do recuo de deputados alinhados com o governador João Doria (PSDB) e da resistência de bolsonaristas, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



