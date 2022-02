Cratera do metrô na Marginal Tietê vira munição eleitoral contra Doria

Desdobramentos do acidente podem abrir também uma cratera nas campanhas de Doria, pela Presidência, e Rodrigo Garcia, pelo Palácio dos Bandeirantes edit

247 - O acidente na obra do metrô da futura Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo nesta terça-feira (1) pode se tornar munição eleitoral contra o governador do estado, João Doria (PSDB), pré-candidato a presidente da República. O fato atinge também a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo estadual, diz a Folha de S. Paulo.

A obra, que vai ligar a Brasilândia (zona norte) à Liberdade (centro), foi retomada por Doria após quatro anos de paralisação e é uma das principais vitrines do governo tucano. A 'vitrine', no entanto, foi literalmente por água abaixo.

Opositores de Doria avaliam que o impacto do acidente na campanha do tucano dependerá de seus desdobramentos, como o tempo de interdição da Marginal Tietê.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse que o acidente tem o "selo PSDB de gestão!".

Ex-governador de São Paulo e pré-candidato a retornar ao cargo neste ano, Márcio França (PSB) disse que o episódio se trata de "incompetência inacreditável".

