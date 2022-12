Cratera se abre e divide rua ao meio após chuva intensa em Macaé (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, após um temporal no município de Macaé, no Norte do estado do Rio de Janeiro. Alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera.

A rua ficou sem o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação.

A cidade se recupera de um temporal no início do mês, quando pessoas deixaram suas casas . Uma campanha foi criada com o objetivo de estimular a doação de materiais para as famílias atingidas pelo temporal.

