Cresce em 80% o número de crianças abandonadas durante a pandemia

247 - O Ministério Público do Rio fez um levantamento nos dados do último censo da população infantojuvenil acolhida no estado. O resultado é alarmante: na cidade do Rio aumentou em mais de 80% o número de crianças que precisaram ser acolhidas em instituições porque o responsável ficou doente e impossibilitado de cuidar. Foram 29 casos assim na capital, em comparação com apenas 16 no censo divulgado um ano atrás. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Uma das possíveis causas seria o agravamento do estado de saúde dos pais ou responsáveis durante a pandemia. Os dados do Estado seguiram a mesma tendência, saltando de 34 para 49 casos, um aumento de 44%.

O levantamento mostra ainda outro dado muito preocupante: no município do Rio houve um aumento no percentual de crianças que não estudam, que cresceu de 35.9% para 42.5%. No estado, essa porcentagem subiu de 30.8% para 35.5%. Uma das causas poderia ser a pandemia, segundo o relatório do MP.

