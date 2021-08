Cresce número de casos de Covid-19 em escolas municipais do Rio de Janeiro

Jornal GGN - Relatório divulgado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe) demonstra um alto índice de contágio da chaga do covid-19 entre jovens e infantes alunos, professores e demais funcionários das escolas públicas da rede municipal do Rio de Janeiro. Trata-se de números muito preocupantes, obtidos por intermédio dos relatos encaminhados por profissionais que trabalham na rede de ensino.

De acordo com o aludido e último relatório de monitoramento de casos e demais problemas denunciados pelo Sepe, relatório de 19 de agosto, 121 unidades de ensino da Prefeitura do Rio apresentaram incidências da doença e graves limitações para reduzir os riscos de contágio. São escolas, portanto, que tiveram que ser fechadas e outras tantas mais que, mesmo com casos plurais de contaminação, insana e incompreensivelmente permanecem abertas, com algumas turmas deslocadas para o ensino remoto.

É comum ver estudantes com máscaras bastante desgastadas, frouxas, que nada protegem. Adicionalmente, elas não são trocadas no intervalo de tempo recomendado por especialistas, ou seja, entre duas a três horas de uso. Com efeito, não surpreende que a crescente incidência de casos de covid-19 seja considerável entre crianças e jovens alunos.

