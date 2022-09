Criança de 11 anos é baleada em São Gonçalo

Houve confronto entre policiais e criminosos no município da Região Metropolitana do Rio edit

247 - Uma menina de 11 anos foi baleada nesta quinta-feira (15) em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes faziam uma operação e ficaram próximos de dois homens armados, que, na tentativa de fuga, atiraram na direção dos policiais. A bala acertou a lateral do tórax da vítima.

De acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), a criança foi levada para o Centro de Trauma. Na tarde desta quinta-feira, a menina está sendo atendida pela equipe de neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e clínica médica. A jovem passará por exames de tomografia e ultrassonografia. Seu estado é considerado estável.

