Criança de 4 anos é baleada na cabeça durante confronto entre policiais e criminosos no Rio

247 - A menina de quatro anos Alice Rocha foi baleada na cabeça no início da noite desta quarta-feira (1º) durante confronto entre policiais civis e criminosos na Zona Oeste da cidade do Rio. Segundo parentes, ela estava com a mãe e saía da escola que fica na rua André Rocha, no bairro da Taquara.

Segundo o portal G1, a avó de Alice afirmou que a neta parou para comprar um lanche e foi atingida. A menina foi atendida na UPA da Taquara e depois foi transferida para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. A unidade de saúde informou que o estado de Alice é grave.

A Polícia Civil informou que o tiroteio teve início quando agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram investigar uma denúncia de extorsão.

O tiroteio aconteceu na Rua André Rocha, próximo ao viaduto de acesso à Transolímpica.

Uma pessoa foi presa. Uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.

