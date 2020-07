Criança de 7 anos é assassinada com tiro na cabeça na Baixada Fluminense

Uma criança de 7 anos foi assassinada com um tiro na cabeça em São João do Meriti, Baixada Fluminense. Ítalo Augusto brincava em frente de casa, quandou houve uma troca de tiros entre a polícia e dois ocupantes de uma moto edit

Sputnik News - Ítalo Augusto foi assassinado com um tiro na testa nesta quarta-feira (1º) em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.

A criança de 7 anos estava brincando na porta de casa no Bairro do Éden quando foi atingida. Ítalo foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

"Estavam no portão, tinha um carro da polícia parado mais longe e passou uma moto dando tiros, mas estavam longe, nem sei como esse tiro alcançou ele", afirmou Fabio Luiz Correa, primo da vítima, em entrevista ao UOL. Ainda de acordo com Correa, outras seis crianças brincavam com Ítalo no momento de seu assassinato.

A Polícia Militar afirmou que uma equipe da corporação foi atacada pelo "ocupante de uma motocicleta" e que os policiais não revidaram os disparos .

"Ele foi atingido, caiu no chão. Minha sobrinha chegou a falar: 'Italo, levanta!' Depois ela viu o sangue escorrendo e começou a gritar. Era uma criança que quase não saia de casa. Ia para a igreja com a família. Um garoto que adora dançar. Difícil acreditar que isso aconteceu. A polícia tava parada. Não vamos botar a culpa na polícia. Não fizeram nada. Estou com medo da minha sobrinha fazer loucura. A gente vai ter que ficar agarrado nela", disse a tia-avó do menino, Jurema da Silva, em entrevista ao UOL.

De acordo com a plataforma de dados Fogo Cruzado, o Estado do Rio de Janeiro registrou 505 tiroteios em maio de 2020.

