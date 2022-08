Criança resgatada de buraco em Minas, após 17 horas de resgate, morre em hospital

Apoie o 247

247 - Uma criança de 8 anos morreu após cair em um buraco de aproximadamente 6 metros de profundidade em Carmo do Paranaíba (MG). As informações são do portal UOL.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h de ontem e o resgate foi concluído hoje, por volta das 9h45. No entanto, o garoto não resistiu.

"No momento que retiramos o garoto Pedro, havia um rebaixamento do nível de consciência e nós retiramos ele já em parada cardiorrespiratória", disse o tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, do 12º Batalhão de Bombeiros Militar em Patos de Minas.

"Nós já estávamos com equipe médica de plantão, com ambulância UTI móvel, imediatamente foi passado para os cuidados médicos na UPA de Pato de Minas", acrescentou Duarte.

"Infelizmente, as notícias que temos da UPA, é de que o médico tentou fazer os procedimentos, mas infelizmente veio a atestar o óbito."

