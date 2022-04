Crime em Paraty: suspeita saiu para pedalar após asfixiar e matar amiga

A designer Thalissa Nunes Dourado, 27, foi encontrada com as mãos amarradas dentro de casa em Paraty, na Costa Verde do Rio edit

Metrópoles - Investigações da Polícia Civil de Paraty, na Costa Verde do Rio, apontam que, após matar designer de moda, agente de turismo saiu de casa para pedalar. O caso aconteceu na madrugada do dia 5 de novembro do ano passado, no bairro Caborê.

Agentes da 167ª DP (Paraty) concluíram que Vivian dos Santos Lima Tiburtino, de 34 anos, deixou Thalissa Nunes Dourado, de 27, dentro da casa em que dividiam, com um saco plástico na cabeça e mãos amarradas. As duas moravam juntas há cerca de quatro meses.

A jovem foi indiciada por homicídio qualificado no inquérito que apura o crime. Os vídeos, obtidos pelo O Globo, mostram Vivian saindo da residência com equipamentos de ciclismo, como capacete, óculos e luvas.

No material, é possível observar que Thalissa chega ao imóvel com dois amigos às 00h34, que permanecem no local até à 1h15. Às 2h20, Thalissa sai sozinha, em condições perfeitas, e retorna às 3h12. Ninguém mais entra na residência.

Nos vídeos, Vivian aparece deixando o imóvel às 6h15 e volta apenas às 9h37. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a estimativa é que Thalissa tenha morrido entre 4h e 6h.

