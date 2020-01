Crise da água: polícia investiga possível sabotagem na Cedae

A polícia abriu inquérito para apurar os motivos pelos quais a água fornecida para a capital do Rio de Janeiro e cidades da Grande Rio está com gosto e coloração foram do normal edit

247 - A polícia abriu um inquérito com o objetivo de investigar as razões pelas quais a água fornecida para a capital do Rio de Janeiro e para as cidades da Grande Rio está com gosto e cor fora do normal, de acordo com reportagem da Record News.

A polícia quer saber se houve sabotagem no caso e, para isso, já teve acesso ao sistema interno de vigilância da Cedae, concessionária de água da região.

A delegada do caso, Josy Lima, afirmou que uma oitiva com os funcionários da companhia será realizada.