Crise: insurgentes adiam assembleia para destituir presidente da Fiesp

247 - Os sindicatos da indústria paulista que fazem oposição ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, decidiram desmarcar a assembleia extraordinária do conselho de representantes da entidade, prevista para ocorrer nesta quarta-feira (21). No encontro, eles iriam discutir a permanência ou não de Silva no cargo. As informações são do portal Metrópoles.

O grupo decidiu aceitar a sugestão do próprio presidente da Fiesp, que marcou uma reunião para discutir o mesmo tema em 16 de janeiro. A oposição na indústria paulista reúne representantes de 86 dos 106 sindicatos com poder de voto na Fiesp. Seus integrantes consideram que o novo encontro em 2023, cumpre os objetivos da primeira convocação e não há motivo para manter as duas assembleias.

A crise política na Fiesp foi deflagrada em outubro, quando membros de sindicatos (eram 78, à época) apresentaram um pedido de convocação de assembleia. Em reunião da diretoria no início de novembro, Silva rechaçou a ofensiva, alegando que não havia elementos que justificassem o encontro. O documento apresentado pelos sindicatos de oposição, no entanto, enumerava 12 itens com justificativas para a convocação. Entre eles, havia contestações sobre nomeações de assessores de Silva, além de críticas pela divulgação da carta “em defesa da democracia” durante a campanha eleitoral.

