Crise na 3ª via: PSDB de Minas ignora aliança com Simone Tebet e vai apoiar Ciro Gomes

247 - Aumenta a crise da chamada terceira via, que pena a subir nas pesquisas de intenção de voto. Em vários estados, como no Rio Grande do Sul, a aliança entre MDB e PSDB não consegue emplacar.

Em Minas Gerais, o PSDB decidiu apoiar a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ignorando a aliança dos tucanos com os emedebistas em torno de Simone Tebet.

O ex-deputado e pré-candidato do PSDB para o governo mineiro, Marcus Pestana, criticou o MDB por embarcar no projeto de reeleição do governador Romeu Zema (Novo) e disse que o PDT vai estar junto com os tucanos em Minas.

“Apoio você tem que ter clareza e coerência, vou apoiar o Ciro Gomes. Nosso palanque será o Ciro. Queremos ainda que o Bivar (presidente do União Brasil e pré-candidato ao Planalto) se incorpore, quero inclusive patrocinar, se possível, um diálogo do Bivar com Ciro. Com a terceira via dividida, as chances são muito baixas”, disse Pestana ao jornal O Estado de S.Paulo .

