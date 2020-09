Cristiane Brasil alega problemas psiquiátricos para sair da prisão

247 - A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, presa no último dia 11 na segunda fase da Operação Catarata, que apura supostos desvios em contratos da Assistência Social, alega ter problemas psiquiátricos para sair da prisão.

A defesa de Cristiane diz que ela está recebendo acompanhamento médico desde fevereiro de 2019 e faz uso de remédios.

No entanto, segundo reportagem da Band News, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou os pedidos de revogação, relaxamento e substituição da prisão preventiva da ex-deputada, que é pré-candidata à prefeitura do Rio.

