Crítico da lei Rouanet, Mário Frias já usou R$ 500 mil públicos na atual campanha à Câmara

247 - Já tendo chamado de "mamata" a Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida por lei Rouanet, o ex-ator e ex-secretário da Cultura de Jair Bolsonaro (PL) Mário Frias captou R$ 500 mil do fundo eleitoral para a própria campanha na atual eleição. A informação é da coluna do Guilherme Amado , do portal Metrópoles.

Frias é candidato a deputado federal - inclusive tendo usado um endereço 'fantasma para concorrer no estado - e pegou o dinheiro através de seu partido, o PL, presidido por Valdemar da Costa Neto.

O ex-secretário da Cultura, inclusive, está à frente de Eduardo Bolsonaro no quesito, sendo que o filho do atual chefe do Executivo também concorre à Câmara pelo PL e não informou ter recebido qualquer repasse do fundo eleitoral até o momento.

